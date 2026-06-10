Darıca'da Çevre Festivali düzenlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Çevre Festivali gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Darıca bize emanet" isimli etkinlikte öğrenciler, Çınaraltı Meydanı'nda buluştu.

Kortej oluşturan katılımcılar, sahildeki Cevher Dudayev Parkı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan amfi tiyatrodaki programda konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin temiz bir çevreye sahip olması için ne gerekiyorsa yaptıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından etkinlik, halk oyunları gösterisi, eski eşyalardan üretilen ürünlerin bulunduğu serginin gezilmesiyle devam etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.