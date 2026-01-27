Haberler

Kocaeli'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde bulunan cesedin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu tespit edildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e ait olduğu belirlendi.

Dün, Yelkenkaya Caddesi'ndeki bir siteye ait iskelenin açıklarında su yüzeyinde bulunan cesedin Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cesedin, Köfez ilçesinde ikamet eden 3 çocuk babası 29 yaşındaki Cengiz Bilmez'e (29) ait olduğu tespit edildi. Cenaze, işlemlerin ardından aileye teslim edildi.

Dün Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki bir siteye ait iskelenin açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirilmiş, sudan çıkarılan ceset otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti

Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakemi istifa ettiren pozisyon
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı

Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor