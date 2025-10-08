Haberler

Darıca'da Bir Evden İki Kamyon Çöp Çıkarıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki evden yayılan kötü koku üzerine belediye ekipleri belirtilen adrese giderek 2 kamyon çöp çıkardı ve evi temizledi.

Zincirli Kuyu Mahallesi Kaplan Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki evden yayılan kötü koku üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.

Adrese, Darıca Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Ekipler, 2 kamyon çöp çıkardıkları evi temizledi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
