Darıca'da Atatürk İçin Lokma İkramı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Ardahanlılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında lokma ikram etti.

Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Darıca Ardahanlılar Derneği önünde düzenlenen etkinlikte, ikindi vaktinden sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Dernek Başkanı Bülent Işık, etkinliği her 10 Kasım'da tekrar ettiklerini belirterek, Atatürk'ün, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtarılmasındaki rolünü unutmadıklarını söyledi.

Işık, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal için her yıl düzenlediğimiz mevlit ve lokma dağıtımı programındayız. Ardahan'ın bağımsızlığına katkısı büyük olan Atatürk'ü minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.