Dargeçit'te Çöp Toplama Etkinliği Düzenlendi

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen çöp toplama etkinliğiyle çevre bilincinin artırılması hedeflendi. Gönüllü öğrenciler, Ilısu Baraj Gölü'nde temizliğe katılarak çevre kirliliğine dikkat çekti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen etkinlikle çöpler toplandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dargeçit Gençlik Merkezince çevre bilincini artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Ilısu Baraj Gölü'nde çöp toplama etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan merkez personeli ve 16 gönüllü öğrenci, belirlenen alanlarda çöp topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dargeçit Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Aydoğdu, temizlik yaptıkları alanda kötü bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, vatandaşlara zaman geçirdikleri alanlara çöp atmamalı konusunda uyardı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Zeynep Akyüz de hem Dargeçit hem de farklı ilçelerden vatandaşların gelip alanda piknik yaptığını işaret etti.

Piknikçilerin zaman geçirdikten sonra çöplerini toplamadığını ve bu nedenle çevrenin kirletildiğini anlatan Akyüz, "Ilısu Barajı bizim için çok önemli bir yer. Burası hem turizm hem doğal güzellik açısından çok güzel bir yer. Ben de etkinliğe katılarak elimden geleni yapmak istedim." ifadelerini kullandı.

Akyüz, alana gelerek piknik yapan vatandaşlardan çevreye karşı duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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