Dargeçit Kaymakamı İpek, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaymakam İpek, Vatan İlkokulu öğrencisi Muhammed Keskin ve öğretmenleri makamında ağırladı.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan İpek, koltuğunu Keskin'e bıraktı.

Kaymakamlık koltuğuna oturarak sembolik yetkilerini kullanan Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman Gezici'ye çeşitli konularda talimat verdi.

Kaymakam İpek, Keskin ile bir süre sohbet ederek, başarılar diledi.