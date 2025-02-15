Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Darende'de Yaban Domuzu Sürek Avı Yapıldı

Darende'de Yaban Domuzu Sürek Avı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarına yönelik kontrollü bir sürek avı gerçekleştirildi. Av, doğal dengeyi koruma ve çiftçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı.

Darende Avcılar ve Atıcılar Derneği öncülüğündeki sürek avına ilçedeki ruhsatlı avcılar katıldı.

Av, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde, yaban hayatı dengesi korunarak kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

İlçenin kırsal kesiminde yer alan Günpınar Vadisi'nde, Beybağı, Günpınar, Kılıçbağı, Sayfiye ve Mehmetpaşa mahallelerindeki çalılık ve sazlık alanlarda yürütülen av, belirlenen kurallar çerçevesinde tamamlandı.

Darende Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Bekir Ecevit, yaptığı açıklamada, sürek avının hem doğal dengeyi korumak hem de çiftçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla düzenlendiğini belirterek, avın doğaya zarar vermeden ve yasal çerçevede gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öte yandan, sürek avına katılan iki avcının, geleneksel yöntemleri tercih ederek silah yerine ok ve yay kullandığı görüldü.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
img

Kendi de şaşırmış! İşte yeni maaşı
img

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
img

Dünyaca ünlü sporcu, aylarca men cezası aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük
Mahallelinin 'Yoğun koku geliyor' dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.