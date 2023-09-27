Darende'de Peygamberimiz, İman ve İstikamet Konulu Konferans Düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta, İl Vaizi Fatih Çınar tarafından istikametin imanı ibadete ve güzel ahlaka dönüştürmekle mümkün olduğu anlatıldı. Programa ilçe yöneticileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterisinin ardından, Sivas İl Vaizi Fatih Çınar'ın "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferansıyla devam etti.

İstikamet üzere olmanın imanı ibadete ve güzel ahlaka dönüştürmekle mümkün olduğunu anlatan Çınar, "İstikamet, kişinin imanla Allah'ın emniyetine sığınmasıdır. İman, hayatımızı anlamlandıran en yüce değer, bütün bir benliği ve varlığı kapsayan en temel disiplindir. İman etmekle kişi kendi varlığına, bütün var oluşa, hayata, ölüm ve sonrasının anlamına ilişkin sorulara cevaplar bulur. İman, insan olma şerefini kul olma bahtiyarlığı ile bütünleştirir. İnsana dünyada yaratılış gayesine uygun bir yaşama bilinci aşılar, onun davranışlarını şekillendirir, fikir ve kararlarına yön verir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılanlara ikramda bulunuldu, kitap hediye edildi.

Programa Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İlçe Müftü Vekili Yavuz Duran, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.