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Darende'de Otomobil Konteynıra Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı

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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil konteynıra çarparak takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil konteynıra çarparak takla attığı kazada Cahit Akkan (54), Raif Akkan (63) ve Şahin Akkan(49) yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü İsmet sürücüsü İsmet Akkan yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Akkan'ın kullandığı 58 AFU 977 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde otomobil içerisindeki Cahit Akkan, Raif Akkan ve Şahin Akkan'ın yaşamını yitirdiği İsmet Akkan'ın ise yaralandığı tespit edildi. İsmet Akkan yapılan ilk müdahale sonrası Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Cahit Akkan, Raif Akkan ve Şahin Akkan cenazeleri kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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