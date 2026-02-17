Haberler

Tribünden hakeme skuter attı; o anlar kamerada

Malatya'nın Darende ilçesinde oynanan 1'inci Amatör Ligi karşılaşmasında, yan hakem Hakan Başkurt'a seyirci tarafından skuter fırlatılması sonucu olaylar çıktı. Müsabaka tatil edildi ve hakem hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da 1'inci Amatör Ligi'nde oynanan Darendespor- Hekimhan Belediyesi Girmana Spor karşılaşmasında tribündeki Nurettin Ö., yan hakem Hakan Başkurt'un başına skuter attı. O anlar kameraya yansırken, müsabaka tatil edildi.

Olay, 15 Şubat'ta Darende ilçe stadyumunda meydana geldi. 1'inci Amatör Ligi B Grubu'nun 10'uncu haftasında karşı karşıya gelen Darendespor ile Hekimhan Belediyesi Girmana Spor müsabakasında 1-1'lik beraberlik devam ederken, karşılaşmada ev sahibi Darendespor 87'nci dakikada bir gol buldu. Ancak yan hakem Hakan Başkurt, ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti. Karara sinirlenen Darendespor taraftarlarının bulunduğu tribündeki Nurettin Ö., sahaya skuter attı. Skuter, yan hakem Başkurt'un başına isabet etti. Kısa süreli baygınlık ve bilinç kaybı yaşayan Başkurt, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından müsabaka tatil edildi. Nurettin Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Nurettin Ö., serbest bırakılırken, Hakan Başkurt taburcu edildi.

