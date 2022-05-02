Darende'de bayramlaşma programı düzenlendi

TÜRKOĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programına Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Emre Kiremitçi, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, siyasi parti başkanları, daire amirleri ve belediye encümenleri katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Türkoğlu, Ramazan Bayramını hep birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Bayramların toplumdaki kaynaşmaya vesile olduğuna dikkat çeken Türkoğlu, salgın sonra ilk defa geniş katılımla yapılan etkinlikten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Özkan da hemşerilerinin bayramını kutlayarak, hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra Türkoğlu ve Özkan beraberindeki ilçe protokolü ile birlikte Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Hulusi Efendi Devlet Hastanesini ziyaret ederek, kamu personelleriyle bayramlaştı.

Akabinde şehit kabirlerini ziyaret eden Türkoğlu ve beraberindekiler, dua etti.