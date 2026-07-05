Haberler

Malatya'da asidoz tanısı konulan hasta ambulans helikopterle sevk edildi

Malatya'da asidoz tanısı konulan hasta ambulans helikopterle sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde asidoz tanısı konulan 25 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde asidoz (vücutta asit-baz dengesinin bozulmasıyla kanın pH seviyesinin normal aralık değerinin altına düşmesi) tanısı konulan 25 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Evinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından Darende Hulusi Devlet Hastanesi'ne getirilen 25 yaşındaki E.F.B'ye, yapılan kontrollerde asidoz tanısı konuldu.

İlk müdahalesi Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan hastanın ileri tetkik ve tedavisinin Malatya'da sürdürülmesine karar verildi.

İlk müdahalenin ardından hasta için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi.

Hasta, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
Dünyanın gözü Ankara'da olacak! Tarihi zirvede masaya 4 kritik mesele yatırılacak

Dünyanın gözü Ankara'da! İşte tarihi zirvede ele alınacak 2 başlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Trump'tan ABD'nin 250. yıl kutlamalarına damga vuran mesaj
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili 'Siyasi Müdahale' iddialarına yalanlama

Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili "Siyasi Müdahale" iddialarına yalanlama
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü cennet adada kalabalığın gözü önünde yaptıkları skandal

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın