Görüntüler ortaya çıktı! Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
Malatya'da 1'inci Amatör Ligi'nde oynanan müsabakada, Darendespor taraftarından Nurettin Ö., yan hakem Hakan Başkurt'a skuter attı. Olay sonrası müsabaka tatil edilirken, hakem hastaneye kaldırıldı.

  • Malatya'da 1'inci Amatör Ligi maçında tribündeki Nurettin Ö., yan hakem Hakan Başkurt'un başına skuter attı.
  • Skuterin isabet ettiği Hakan Başkurt, kısa süreli baygınlık ve bilinç kaybı yaşadıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
  • Olayın ardından maç tatil edildi, Nurettin Ö. gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Malatya'da 1'inci Amatör Ligi'nde oynanan Darendespor- Hekimhan Belediyesi Girmana Spor karşılaşmasında tribündeki Nurettin Ö., yan hakem Hakan Başkurt'un başına skuter attı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

O anlar kameraya yansırken, müsabaka tatil edildi. Olay, 15 Şubat'ta Darende ilçe stadyumunda meydana geldi. 1'inci Amatör Ligi B Grubu'nun 10'uncu haftasında karşı karşıya gelen Darendespor ile Hekimhan Belediyesi Girmana Spor müsabakasında 1-1'lik beraberlik devam ederken, karşılaşmada ev sahibi Darendespor 87'nci dakikada bir gol buldu.

HAKEME SKUTER ATTILAR

Ancak yan hakem Hakan Başkurt, ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti. Karara sinirlenen Darendespor taraftarlarının bulunduğu tribündeki Nurettin Ö., sahaya skuter attı. Skuter, yan hakem Başkurt'un başına isabet etti. Kısa süreli baygınlık ve bilinç kaybı yaşayan Başkurt, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından müsabaka tatil edildi. Nurettin Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Nurettin Ö., serbest bırakılırken, Hakan Başkurt taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tamer Çakır:

