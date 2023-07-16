Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Türkiye genelindeki camilerden yeniden yükseldi. Ankara'da darbe girişiminin 7'inci yıldönümünde Kocatepe Camii'nden okunan sela görüntülendi.

Darbe girişiminin 7. yıldönümünde camilerden yeniden sela sesi yükseldi

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Türkiye genelindeki camilerden yeniden yükseldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. Ankara'da darbe girişiminin 7'inci yıldönümünde Kocatepe Camii'nden okunan sela görüntülendi.