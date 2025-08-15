Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan Trabzon Valisi'ni Ziyaret Etti

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Ziyaret anısına yöresel hediye takdim edildi.

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Yıldırım ile Erkan'ın makamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin anısına Yıldırım'ın, Erkan'a yöresel hediye sunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
