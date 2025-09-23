Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan Cenaze Törenine Katıldı
Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, 51 yaşında hayatını kaybeden halasının oğlu Muammer Olgun'un cenaze törenine katıldı. Olgun'un cenazesi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, 51 yaşında hayatını kaybeden halasının oğlu Muammer Olgun'un Trabzon'daki cenaze törenine katıldı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadağ Yayla Camisi imam hatibi Olgun'un cenazesi ilçedeki Merkez Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Olgun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel