Haberler

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan Cenaze Törenine Katıldı

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan Cenaze Törenine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, 51 yaşında hayatını kaybeden halasının oğlu Muammer Olgun'un cenaze törenine katıldı. Olgun'un cenazesi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, 51 yaşında hayatını kaybeden halasının oğlu Muammer Olgun'un Trabzon'daki cenaze törenine katıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadağ Yayla Camisi imam hatibi Olgun'un cenazesi ilçedeki Merkez Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Olgun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.