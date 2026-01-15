Haberler

Albüm: Trump'ın Grönland'a Yönelik Planları Danimarka'da Protesto Edildi

Albüm: Trump'ın Grönland'a Yönelik Planları Danimarka'da Protesto Edildi
Danimarka ve Grönlandlı yetkililer, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da bir toplantı gerçekleştirdi. Aynı gün Kopenhag'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a dair planlarını protesto eden yaklaşık 200 gösterici toplandı.

KOPENHAG, 15 Ocak (Xinhua) -- Danimarka ve Grönlandlı yetkililer çarşamba günü Washington'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Aynı gün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 200 gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin planlarını protesto etti.

