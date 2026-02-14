Haberler

Danimarka ve Grönland başbakanları, Münih'te ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Güncelleme:
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülkenin iş birliği ve ilerleme konusunda yapıcı bir adım olarak değerlendirildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, Almanya'nın Münih kentinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Danimarka Başbakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Frederiksen ve Nielsen'in 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Rubio ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada Frederiksen'in, "Rubio ve Nielsen ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Yüksek düzeyli çalışma grubunun kararı doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Nielsen de ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeyi "ileriye doğru iyi bir adım" olarak nitelendirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Rubio, 14 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmiş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland'ın ABD'ye bağlanmasını istemesi konusunu konuşmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
