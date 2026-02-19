Danimarka Kralı Frederik'ten ziyaret ettiği Grönland'da destek mesajı

Danimarka Kralı Frederik, Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret ederek, destek mesajı verdi.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın "ele geçirme" söylemleriyle gündemde bulunan Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'a resmi ziyarette bulunan Kral Frederik, Nuuk'ta Başbakan Jens Frederik Nielsen tarafından karşılandı.

Grönlandlılarla da bir araya gelen Kral Frederik, ulusal basına yaptığı açıklamada, Grönland'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kral Frederik, adaya her zaman destek verdiklerini söyledi.

Nielsen de Kral Frederik'in yerel halk tarafından çok sevilen ve saygı duyulan birisi olduğunu ifade ederek, "Bence en önemlisi Grönlandlıların kraliyet ailesiyle dayanışma hissetmeleri ve bu dayanışma her yıl çok güçlü olduğunu kanıtlıyor." dedi.

Kral Frederik, 3 günlük Grönland ziyareti kapsamında çok sayıda etkinliğe katılacak.