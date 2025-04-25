Danimarka, İsrail'e Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısını Destekliyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlıklarından İsrail'e " Gazze'ye insani yardım akışını sağlama" çağrısı yapılan ortak açıklamayı desteklediğini bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Rasmussen'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım akışını engellemesinin "uluslararası hukuka aykırı olduğu" vurgulanan paylaşımda, "Danimarka, İsrail'e Gazze'ye yönelik 50 günü aşkın süredir devam eden ablukaya derhal son vermesi çağrısında bulunan Fransa, Almanya ve İngiltere'nin açıklamasını desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, İsrail'in "Gazze'ye güvenli ve engelsiz insani yardım girişini kolaylaştırmak ve sivilleri korumakla yükümlü olduğu" belirtildi.

İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan'da yapılan ortak açıklamada, "Bir milyon çocuk da dahil Filistinli siviller açlık, salgın hastalık ve ölümle karşı karşıya. Bu, sona ermeli. İsrail'i acilen hızlı ve engelsiz şekilde, tüm sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze'ye insani yardım akışını sağlamaya çağırıyoruz." denilmişti.

Tüm tarafların ateşkes şartlarına geri dönmeye çağrıldığı açıklamada, esirlerin salıverilmesi ve kalıcı barış için tek yol olarak gösterilen iki devletli çözüm için çalışmaların sürmesinin önemi vurgulanmıştı.