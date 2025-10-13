Haberler

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'den Gazze'ye İnsani Yardım Açıklaması

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında daha fazla insani yardımın yolda olduğunu belirterek, Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

Danimarka Dışişleri Bakanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Rasmussen'in ifadelerine yer verildi.

Bakan Rasmussen, "Hayatta kalan esirler nihayet serbest bırakıldı ve Gazze'ye daha fazla insani yardım yolda. ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkürler. İsrail ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için barış, yeniden yapılanma, iki devletli çözüm ve Hamas'sız çözüm yolunda ilerlemek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
