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Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere tepki gösterdi:

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- "İsrail'in yerleşim politikası yasa dışıdır ve bu, iki devletli çözümü de baltalamaktadır"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin, " İsrail'in yerleşim politikası yasa dışıdır ve bu, iki devletli çözümü de baltalamaktadır." ifadesini kullandı.

Rasmussen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka, İngiltere ve Kanada dahil 12 ülkenin işgal altındaki Batı Şeria ile ticareti yasaklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rasmussen, " İsrail'in yerleşim politikası yasa dışıdır ve bu, iki devletli çözümü de baltalamaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Doğu Kudüs'ü tamamen izole etme ve Batı Şeria'nın kuzey ve güneyini bölme amacı taşıyan yasa dışı E1 yerleşim projesinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Rasmussen, "Danimarka, yasa dışı yerleşim yerleriyle ticarete karşı Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek somut adımlar için diğer ülkelerle çalışmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

12 ülkenin Batı Şeria kararı

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarına dikkati çekilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulanmıştı.

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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