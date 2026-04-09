Danimarka Dışişleri Bakanı, Trump'ın Grönland vizyonundan vazgeçmediğini belirtti

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik vizyonunu sürdürdüğünü belirtti ve bu durumu engelleme çabalarını vurguladı.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR'ye açıklamalarda bulunan Rasmussen, gerilimi tırmandırmak istemediği için Trump'ın Grönland'la ilgili dürüst görüşünü ifade etmeyeceğini belirtti.

Rasmussen, Trump'ın " Grönland'a yönelik vizyonunu" sürdürdüğünün açık olduğunu ifade ederek, "Bizim görevimiz, bunların hayata geçirilmemesini sağlamak." diye konuştu.

Washington'a yakın zamanda yaptığı ziyaretin ardından Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile birlikte kurulan çalışma grubunun faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Rasmussen, süreçte ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Rasmussen, ABD'nin halen yakın bir müttefik olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, son olarak Grönland'la ilgili "Büyük, kötü yönetilen buz parçası" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti