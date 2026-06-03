Haberler

Danimarka Başbakanı Frederiksen, yeni hükümette görev alacak bakanların isimlerini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 24 Mart seçimlerinin ardından kurulan koalisyon hükümetinde görev alacak 21 bakanın ismini açıkladı. Kabinede 11 kadın bakan yer alırken, Lars Lokke Rasmussen Dışişleri Bakanı olarak görevine devam ediyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 24 Mart'taki genel seçimin ardından kurulan hükümette görev alacak 21 bakanın ismini paylaştı.

Frederiksen, başkent Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında, uzun koalisyon görüşmelerinin ardından kurulan hükümetteki isimleri açıkladı.

Kabinedeki 21 bakanla kameraların karşısına geçen Frederiksen, gerilimlerin arttığı bir dönemde kurulan hükümetten gurur duyduğunu söyledi.

Bu arada, Moderaterne (Ilımlılar) Partisi lideri Lars Lokke Rasmussen Dışişleri Bakanı olarak görevine devam ederken Sosyalist Halk Partisi lideri Pia Olsen Dyhr ise yeni ve birleştirilmiş bir bakanlık olarak faaliyete geçen Ekonomi ve İçişleri Bakanı olarak görev yapacak.

Hükümetteki 9 bakanın Sosyal Demokratlardan, 5 bakanın Sosyalist Halk Partisinden, 4 bakanın Ilımlılar Partisinden, 3 bakanın ise Radikal Partiden olduğu belirtildi.

Kabinede 11 kadının görev aldığı da kaydedildi.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılmış, halk, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.

Seçim sonucuna göre, Sosyal Demokratlar 84, Danimarka Liberal Partisi 77 ve Moderaterne (Ilımlılar) Partisi 14 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğur Dündar'dan Reha Muhtar için dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı

Uğur Dündar'dan dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

İran füzelerle vurdu! Havalimanında can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor