Haberler

Danimarka Başbakanı Frederiksen, yeni hükümet görüşmelerinde "müzakereci" olarak atandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka'da yapılan genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğindeki sol blok, 84 sandalye kazanarak hükümet kurma müzakerelerine mevcut Başbakan Mette Frederiksen'in liderliğinde başlayacak. Sağ blok ise Danimarka Liberal Partisi liderini önerdi. Seçim, Frederiksen'in partisi için en ciddi oy kaybının yaşandığı seçim olarak kaydedildi.

Danimarka'da 24 Mart'ta yapılan genel seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratlar'ın lideri ve mevcut Başbakan Mette Frederiksen, yeni hükümetin kurulması için yapılacak müzakerelerden sorumlu olacak.

Danimarka Kraliyetinin resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 179 üyeli parlamentoda (Folketing) sandalye kazanan tüm parti isimlerinin belli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, seçim sonucuna göre parlamentoda 84 sandalye kazanan Sosyal Demokratlar liderliğindeki sol blok partilerinin, hükümet kurma müzakerelerine Frederiksen'in liderlik etmesi tavsiyesinde bulunduğu aktarıldı.

Parlamentoda 77 sandalye kazanan sağ bloğun ise müzakereci isim için Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri Troels Lund Poulsen'i tavsiye ettiğine işaret edilen açıklamada, 14 sandalye kazanan Moderaterne (Ilımlar) Partisinin de kendi liderleri Lars Lokke Rasmussen'in ismini verdiği belirtildi.

Açıklamada, Danimarka Kralı Frederik'in tüm tavsiyeleri değerlendirdiği ve seçimde en çok sandalye kazanan sol blokun önerdiği mevcut Başbakan Frederiksen'i yeni hükümetin kurulması için yapılacak müzakerelerden sorumlu kişi olarak atadığı vurgulandı.

Ulusal basın, seçimde ciddi oy kaybı yaşayan Frederiksen'in liderliğinde yapılacak müzakere görüşmelerinin en kısa sürede başlayacağını belirtti.

Bu arada, Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, 24 Mart'taki seçimi "Sosyal Demokratlar'ın 1901'den bu yana en ciddi oy kaybını yaşadığı seçim" olarak nitelemişti.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılmış, halk, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

