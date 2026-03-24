Haberler

Danimarka halkı genel seçim için sandık başında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka'da seçmenler, 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 12 partinin katıldığı seçimde, en fazla sandalyeyi kazanan parti hükümeti kurma hakkına sahip olacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Danimarka'da seçmenler, 179 sandalyeli parlamento (Folketing) üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da halk, yerel saatle 08.00-20.00'de oylarını kullanabilecek.

Ülkedeki seçime 12 parti katılırken 90 sandalyeyi kazanan parti, tek başına hükümeti kurma hakkına sahip olacak.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Sosyal Demokratlar Partisi lideri ve Başbakan Mette Frederiksen, partisinin 3. döneminde de seçimden galibiyetle ayrılmasını temenni ederken seçimde favori gösterilen bir diğer isim, merkez sağ Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen oldu.

Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek için oylarını kullanırken Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçilecek.

Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ihtiyaç duyduğunu birçok defa dile getirmesiyle zorlu bir dönemden geçmiş, egemenliklerinin kırmızı çizgileri olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

