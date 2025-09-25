Danimarka'da Dron Taraması, Havalimanları Yeniden Kapatıldı

Danimarka'da Aalborg Havalimanı yakınlarında dronlar görülmesi nedeniyle havalimanı ve hava sahası tekrar kapatıldı.

Kopenhag havalimanının kapatılmasına sebep olan dron uyarısından sadece iki gün sonra, ülkenin diğer havalimanlarında dronlar görüldü ve hava sahasının geçici olarak kapatılmasına yol açtı.

Kuzey Jutland Polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Aalborg Havalimanı yakınlarında dronlar görüldüğünü ve bu nedenle hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

Güney Jutland Polisi ise Esbjerg, Sonderborg ve Skrydstrup şehirlerindeki havalimanlarının yakınlarında da dronlar görüldüğünü açıkladı.

Danimarka'nın F-16 ve F-35 savaş uçakları Skrydstrup'ta konuşlandırılıyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'na (EUROCONTROL) göre, Aalborg Havalimanı'nda sabahın erken saatlerine kadar kalkış veya iniş yapılmayacak.

Danimarka polisi, dronların, 22 Eylül'de Kopenhag'da hava trafiğini durma noktasına getiren dronlara benzer bir model izlediğini duyurdu.

Hibrit saldırı

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, dronların ülke havalimanlarında görülmesini "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek, "Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Sistematik görünüyor." dedi.

Poulsen, Danimarka'ya yönelik doğrudan bir askeri tehdidin henüz olmadığını da vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de söz konusu olayı "Danimarka'nın kritik altyapısına bugüne kadarki en ciddi saldırı" olarak nitelendirdi.

İskandinav bölgesinin en yoğun iki havalimanı olan Kopenhag ve Oslo havalimanları, 22 Eylül Pazartesi akşamı geç saatlerde hava sahalarında dronlar tespit edilmesinin ardından saatlerce kapatılmıştı.

Danimarka hükümeti, olayı ülkenin kritik altyapısına bugüne kadar yapılan en ciddi saldırı olarak nitelendirerek, olayın Rusya ile bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Avrupa hava trafiği

Havalimanı kapatmaları, son günlerde Avrupa havalimanlarında yaşanan bir dizi aksamanın ardından geldi.

Siber saldırılar ve dronlar Avrupa hava trafiğini durma noktasına getirmeye devam ediyor. Geçen hafta sonu üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına yönelik fidye yazılımı Avrupa genelindeki birçok büyük havalimanında ciddi aksamalara yol açmıştı. Brüksel, Berlin ve Londra gibi şehirlerde, uçuşlar, check-in ve biniş sistemlerinde büyük sıkıntılar yaşandı. Saldırının etkileri, hafta boyunca devam etti ve operasyonlarda gecikmelere neden oldu.