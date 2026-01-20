Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerinde askeri güç kullanma ihtimalini dışlamadığını aktaran Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Biz de aynısını yapmaktan kaçınmayız. Bu, ABD Başkanı'nın söyledikleri veya söylemediklerinin doğal bir sonucu olur" dedi. Frederiksen'in bu sözleri, Washington– Kopenhag hattında tansiyonu daha da yükseltti.

"TEHDİTLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Başkent Kopenhag'da açıklamalarda bulunan Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı "ele geçirmeye" yönelik ifadelerini dikkatle izlediklerini belirtti. ABD Başkanı'nın askeri seçeneği masadan kaldırmamasının Danimarka açısından ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayan Frederiksen, olası bir müdahaleye karşılık vermekten geri durmayacaklarını söyledi.

GRÖNLAND'DA ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Frederiksen, Grönland'daki askeri eğitim ve faaliyetlerin artırıldığını belirterek, bu durumun NATO'nun Arktik Dayanıklılık Operasyonu kapsamında yürütülen uzun vadeli bir sürecin parçası olduğunu ifade etti. Danimarka, bölgedeki varlığın savunma amaçlı olduğunu vurgulasa da gelişmeler jeopolitik gerilimi artırıyor.

TRUMP: ULUSAL GÜVENLİK İÇİN GRÖNLAND'A İHTİYACIMIZ VAR

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, Grönland'ın ABD için ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip olduğunu savunmuş, bölgenin "Altın Kubbe" savunma sistemi açısından kritik olduğunu dile getirmişti. Washington'da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmelere rağmen temel anlaşmazlıkların sürdüğü belirtilmişti.

GRÖNLAND EGEMENLİK DEVRİ ÖNERİLERİNİ REDDETTİ

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, ABD'den gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren tüm yaklaşımları daha önce net şekilde reddetmişti. Danimarka ise son dönemde müttefikleriyle birlikte bölgedeki askeri iş birliğini artırma çağrısı yapmıştı.

AVRUPA ÜLKELERİ ASKER GÖNDERİYOR

Bu çağrı kapsamında bazı Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı. Gelişmelerin ardından Trump, Grönland konusunda ABD'ye karşı durduklarını öne sürdüğü 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran'dan sonra ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. ABD Başkanı, Grönland'ın "tamamen ve eksiksiz" satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu oranın geçerli olacağını belirtmişti.