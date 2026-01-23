Danimarka Başbakanı: Egemenliğimiz Pazarlık Konusu Olamaz

BRÜKSEL, 23 Ocak (Xinhua) -- Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin egemen devlet statüsünün müzakere edilemeyeceğini söyledi.

Frederiksen Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Konseyi acil zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada NATO'nun Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki varlığını güçlendirmesini istediklerini belirtti. Frederiksen, "Grönland çevresi dahil Kuzey Kutup Bölgesi'nde kalıcı NATO varlığına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Egemenliğinin kırmızı çizgi olduğunu yineleyen Frederiksen, "En başından beri egemen bir devlet olarak statümüzün tartışmaya açık olmadığını ve değiştirilemeyeceğini dile getirdik" dedi.

Danimarka'nın yıllardır ABD ile yakın şekilde çalıştığını belirten Frederiksen, işbirliğinin karşılıklı saygıya dayalı olması ve tehdit içermemesi gerektiğini vurguladı.

Frederiksen, "Avrupa bölünmezse, bir arada durursa ve kendimizi savunma konusundaki kararlılığımızı açık ve güçlü şekilde ortaya koyarsak elbette sonuç alınacaktır" dedi.

AB Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik son gümrük vergisi tehditleri üzerine perşembe akşamı Brüksel'de acil toplandı. Ancak Trump, çarşamba günü Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, sekiz Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük vergilerini iptal etme kararı aldığını duyurdu. Bu karar, Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede Grönland ve Arktik bölgesinin "geleceğine ilişkin bir çerçeve anlaşmaya" varılmasının ardından geldi.