Danas Tayfunu Çin'in Doğusunu Vurdu

Danas Tayfunu Çin'in Doğusunu Vurdu
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Çin'in Zhejiang eyaletinde, bu yılın dördüncü tayfunu olan Danas, 9 Temmuz'da Rui'an kentinde karaya ulaştı. Tayfun, yüksek rüzgar hızı ve basınç ile etkili oldu ve acil durum müdahalesi başlatıldı.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın dördüncü tayfunu olan Danas, salı gecesi ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Rui'an kentinin kıyı kesiminde üçüncü kez karaya ulaştı.

Eyalet meteoroloji gözlemevinin verilerine göre, tropik fırtınanın merkezi yerel saatle 23.45'te saniyede 20 metreye ulaşan rüzgarlarla ve en az 992 hektopaskal basınçla karaya çıktı.

Danas Tayfunu ilk olarak pazartesi sabah saatlerinde Taiwan'a, ardından salı günü saat 21.25'te Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentine bağlı Dongtou bölgesinde karaya ulaşmıştı.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, tayfunun Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde oluşturduğu sel riski nedeniyle pazartesi günü 4. seviye acil durum müdahalesi başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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