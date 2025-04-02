Dan Caine, Genelkurmay Başkanlığı Adaylığında Senatoda Konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Genelkurmay Başkanlığına aday gösterdiği emekli Hava Kuvvetleri Korgenerali Dan Caine, adaylığı hakkında Senatoda oturuma katıldı.

Caine, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından düzenlenen onay oturumunda konuştu ve üyelerin sorularını cevapladı.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, açılış konuşmasında, Caine'in görevi "partizan olmayan bir şekilde" yürüteceğine inandığını söyleyerek, "Biz burada siyaset konuşabiliriz ancak General Caine'in konu her ne olursa olsun siyasetten uzak durmasını bekliyorum." dedi.

Caine ise açılış konuşmasında, "alışılmadık ve pek tanınmayan" bir aday olduğunu bildiğini belirtti.

ABD'nin de "alışılmadık ve benzeri görülmemiş" tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Caine, ülkesini savunmak üzere hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Caine, "Şu an Pekin'de saat 21.48, Tahran'da 18.48, Moskova'da 16.48 ve Pyongyang'da 22.48. Şu an burada otururken, ülkemiz eşi benzeri görülmemiş bir küresel tehdit artışıyla karşı karşıya. Düşmanlarımız ilerliyor." diye konuştu.

Ordunun yasalar dışında bir amaç için kullanılmasına yönelik bir emir alması durumunda nasıl hareket edeceğinin sorulması üzerine Caine, buna karşı çıkacağının altını çizerek, "Bu konuda herhangi bir yanlış adım atılmasını engelleyen güçlü yasal düzenlemeler mevcut. Şu anda bu yasal düzenlemelerin yetersiz olduğuna inanmak için bir nedenim yok." şeklinde konuştu.

Caine, ABD Başkanı Trump'a ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e en iyi askeri tavsiyeleri vereceğini ve "güç karşısında gerçeği konuşacağını" aktardı.

Trump'ın yıllar önce tanıştıklarında Caine'in üzerinde "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (Make America Great Again)" sloganının kısaltması olan MAGA yazılı bir şapka taktığına dair geçmişte anlattığı bir hikayeye değinen Caine, söz konusu iddiayı reddetti.

Caine, Trump'ın başka biri hakkında konuşmuş olabileceğini söyleyerek, "34 yıl boyunca görev yemini ve bağlılık taahhüdümü yerine getirdim. Hiçbir zaman herhangi bir siyasi sembol taşıyan bir eşya taşımadım." ifadesini kullandı.

Yemen'e saldırı planlarının detaylarının görüşüldüğü mesajlaşma grubuna bir gazetecinin yanlışlıkla dahil edilmesi olayına ilişkin de konuşan Caine, "Anladığım kadarıyla bu sohbet partizan bir siyasi sohbete dönüşmüştü ve ortak kuvvetlerin bu tür sohbetlerde yer almaması gerekir." dedi.

Caine, saldırı planlarının grup sohbetlerinde konuşulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Her zaman sürpriz unsurunu korumamız gerekir." diye konuştu.

Hassas bilgiler içeren bir sohbete dahil olması durumunda ne yapacağı da sorulan Caine, "Müdahale eder ve durdururdum." yanıtını verdi.

Caine, 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan terör saldırıları sırasında başkent Washington'u korumakla görevlendirilen Hava Kuvvetleri pilotları arasında yer almıştı.

Ardından Orta Doğu'da görev yapan Caine, 2021-2024 yıllarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) çalışmıştı.