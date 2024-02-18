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İstanbul'da yolu kapatıp halay çeken gelin ve damada sürücüler tepki gösterdi

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İstanbul Büyükçekmece'de düğün konvoyuyla yolu trafiğe kapatıp halay çeken gelin ve damada sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düğün konvoyuyla yolu trafiğe kapatıp halay çeken damat ve geline, sürücüler kornayla tepki gösterdi.

YOLU TRAFİĞE KAPATIP HALAY ÇEKTİLER

Mimarsinan Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, düğün konvoyu ile yolun ortasında durup araç trafiğini engelleyen damat ve gelin ile yakınlarının halay çekmesi, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Damat ve Gelinin Trafiği Kapatıp Halay Çekmesine Tepki

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüye göre, araçlarından inen gelin ve damat ile yanındakiler halay çekerken, yolda oluşan araç trafiği nedeniyle sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine gelin ve damat ile konvoydakiler, tekrar araçlarına binerek ilerledi.

Kaynak: AA / Güncel

Büyükçekmece Trafik Yaşam Güncel Haberler

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