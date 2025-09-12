Haberler

Damat, Kayınpederini Tabancayla Vurdu

Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir damat, tartıştığı kayınpederini bacaklarından vurdu. Olay sonrası kayınpeder hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde damat, tartıştığı kayınpederi Süleyman B.'yi (80) tabancayla bacaklarından vurdu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada ismi öğrenilemeyen damat, Süleyman B.'ye tabancayla ateş açtı. Şüpheli kaçarken, Süleyman B. her iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman B., ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
