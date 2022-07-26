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Damadın babası taburcu oldu, düğün magandaları tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Damadın babası taburcu oldu, düğün magandaları tutuklandı

AKSARAY'da yapılan köy düğününde kurusıkı tabancayla hava ateş eden kişileri uyardığı için çıkan kavgada bıçaklanan damadın babası Ramazan Yeşilgöz (45) taburcu oldu.

AKSARAY'da yapılan köy düğününde kurusıkı tabancayla hava ateş eden kişileri uyardığı için çıkan kavgada bıçaklanan damadın babası Ramazan Yeşilgöz (45) taburcu oldu. Yeşilgöz'ü bıçaklayan Tahsin Arslan (25) ile olaya karıştığı belirlenen Erhan Görgülü (25) ise tutuklandı.

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kargın köyünde meydana geldi. Tayfun ve Eda Yeşilgöz'ün köyde yapılan düğünlerinde kurusıkı tabancayla havaya ateş edildi. Damadın babası Ramazan Yeşilgöz, bu kişileri uyardı. Çıkan kavgada gelinin yakını Tahsin Arslan, Ramazan Yeşilgöz'ü karnından bıçaklayarak yaraladı. Kavga sırasında ayrıca Yeşilgöz'ün yakınları Tuncay Yeşilgöz (43), Erdal Keser (36) ile Seher Keser (28) de yumruk ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan Tahsin Arslan ile olaya karıştığı öne sürülen Erhan Görgülü ile T.A. (17) ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Arslan ile Görgülü tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Erhan Görgülü Tahsin Arslan Aksaray Güncel Haberler

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