Damada takı yerine ayva taktı Güncel Haberler Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Hatice Hacer ile Halil Kaya'nınnın düğün töreninde ilginç görüntüler yaşandı. Takı merasiminde arkadaşlarından birinin damadın boynuna kırmızı kurdeleye bağladığı ayvaları takması renkli anlar yaşattı. Döşemealtı ilçesinde yaşayan Arslan ailesinin kızı Hatice Hacer ile Kaya ailesinin oğlu Halil'in düğün töreninin takı merasiminde renkli görüntüler oluştu. Takı töreninde gelin ve damada arkadaşlarından güldüren bir şaka yapıldı. KIRMIZI KURDELEYE BAĞLADIĞI AYVALARI DAMADIN Düğüne katılanların takıları takmaları esnasında damadın bir arkadaşı, yanında getirdiği poşetten çıkardığı kırmızı kurdeleye bağlı 3 ayvayı damadın boynuna astı. Gayrimenkul ve emlak komisyonculuğu sektöründe iş yapan damadın kendisi gibi emlak komisyoncusu arkadaşının 3 ayvayı damadın boynuna asarken "Şimdi ayvayı yedin şeklindeki esprisi, orada bulunanları güldürdü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Halil Kaya Güncel Haberler

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