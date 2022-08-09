Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar

BURSA'da bir düğünde damada arkadaşları kadın iç çamaşırı giydirip, boynuna tasma taktı. O anları davetliler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde geçen günlerde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Y.'ye kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma taktı. O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.