DALYAN'DA KRAL GÜNÜ KUTLANDI

ORTACA, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin turistik mahallesi Dalyan'da Hollanda Kral Günü kutlandı.

Hollanda kralı Willem-Alexander'ın doğum gününü olan 27 Nisan Kral Günü (Koningsdag) nedeniyle Dalyan yaşayan Hollanda vatandaşları tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Dalyan'da yaşayan Hollandalılar, bir barda bir araya geldi. Turuncu renkli giysileriyle kutlamaya katılan yerli yabancı yaklaşık 100 kişi, evlerinde yaptıkları yemekleri açık büfe olarak sunarak birbirleriyle paylaşıp, gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Etkinliğe diğer ülkelerin vatandaşlarında da katılanlar oldu.

Kral Günü'nü organize eden Alice Rendering, pandemi nedeniyle 2 yıldan beri kutlamayı yapamamıştık. Kral Willem-Alexander'in 55 inci doğum günü kutlamalarına Dalyan'da yaşayan diğer ülke vatandaşları ile Türkler' in de aramıza katılması bizleri çok sevindirdi. Önümüzdeki yıllarda Hollanda'daki gibi pazar kuracağız ve daha geniş katılımlı bir etkinlik düzenleyeceğiz dedi.

Köyceğiz de turizm işletmeciliği yapan Nensy Murder de Her yıl Kral Günü kutlamaları için Hollanda'ya giderdim. Bu yıl gitmedim Dalyan'da kutladık. Çok renkli geçti. Kral günü kutlamasını Dalyan'da geleneksel hale getireceğiz diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel