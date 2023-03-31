Dalmış Beauty; Kalıcı Makyaj Kaç Seans Sürer?

Kalıcı makyajınızı tamamlamak için gereken seans sayısı, uygulanan bölgeye bağlıdır. Kaş ve eyeliner genellikle iki seansyapılmaktadır. Eyeliner veya kaşlar, hassasiyet ihtiyacı nedeniyle biraz daha uzun sürecektir.

ÖNCE KAŞLAR ÇİZİLİR

İlk seans, ne istediğinizi ve son kaş ağdanızdan bu yana ne kadar zaman geçtiğini değerlendirmek için sanatçıyla yapılan bir istişaredir. Daha sonra kaşlarınız çizilir ve renk uyumu ve iyileşme açısından test edilir. Daha sonra steril bir pigment aleti kullanarak kaşlarınızın istediğiniz şekli, kalınlığı, uzunluğu ve kemerini şekillendirmeye devam edecektir.

KALICI MAKYAJ SONRASI SÜREÇ NASILDIR?

Kalıcı makyaj yapılırken bakım sonrası bakım çok önemlidir. Çünkü başarılı bir işlem ile doğru veya düzgün bir şekilde iyileşmeyen bir prosedür arasındaki tüm farkı yaratacaktır. Uygulamanın yapıldığı bölgenin enfeksiyon veya yara izi olmadan doğru şekilde iyileşmesi için, kalıcı makyaj tedavisinin her seansından sonra uzman tarafından verilen tüm bakım sonrası talimatlarına uymanız önemlidir.

UYGULAMA 1 SAAT SÜRÜYOR

Kalıcı makyaj uygulaması yaklaşık 1 saat sürmektedir. Ancak bu süre, uygulama yapılacak bölgenin tasarımına ve boyutuna göre değişiklik göstermektedir. Bu uygulama ağrısız ve rahatlatıcıdır. Bundan dolayıdır ki uygulamasının konforlu olduğu ifade etmek de mümkün olmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında kalıcı makyajdan istenilen etkinin elde edilmesi için sürece profesyonellerin dahil olması şarttır.

KALICI MAKYAJ HAKKINDA MERAK EDİLEN AYRINTILAR

Kalıcı makyajda seans süreci hangi bölgeye ne tür bir işlem yaptıracağınıza bağlıdır. Mesela kaşlar için doğal bir görünüm istiyorsanız bu işlemi tamamlamak için genellikle tek bir seans yeterlidir. Daha belirgin bir görünüm tercih ederseniz, iki veya üç seans gerekebilir. Bu tür işlemlerin mutlaka profesyoneller tarafından yapılıyor olmasına ve hijyen şartlarının gözetildiği steril bir ortamda yapılıyor olmasına dikkat etmek de gerekmektedir.