Dali'nin Şaheserleri Shanghai Metro İstasyonunda Sergileniyor

ANONS (İngilizce): YOU ZHİXİN, Xinhua muhabiri"Tahmin edin neredeyim. Şu anda Shanghai Metrosu'nun (Orta) Longhua Yolu İstasyonundayım. Bu istasyon İspanyol sanatçı (Salvador) Dali'nin başyapıtlarının 34 replikasını sergiliyor.

ANONS (İngilizce): YOU ZHİXİN, Xinhua muhabiri

"Tahmin edin neredeyim. Şu anda Shanghai Metrosu'nun (Orta) Longhua Yolu İstasyonundayım. Bu istasyon İspanyol sanatçı (Salvador) Dali'nin başyapıtlarının 34 replikasını sergiliyor. Gezici sergi, istasyonu sanat galerisi benzeri bir alana çevirdi. Haydi birlikte gezelim."

"Sihir ve Gerçeklik" başlıklı gezici sergi, Shanghai'daki İspanya Başkonsolosluğu ve Shanghai Metrosu arasında yapılan işbirliğiyle gerçekleşiyor.

SES (Çince): SHİ YUEFENG, Orta Longhua Karayolu İstasyonu Nöbetçi İstasyon Şefi

"Günlük yolcu sayımız yaklaşık 100.000'e ulaştı. Yeni bir sürrealizm anlayışının gözler önüne serildiği sergi üç ay sürecek. Yolcularımızın ister boş zamanlarında, ister duraklarımızdan geçerken bir süre durup keyifle izlemelerini dileriz. Ayrıca yolcuların bize sergi hakkında geri bildirimde bulunabileceklerini umuyoruz."

Gelecek yıl, Çin ile İspanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü kutlanacak. Shanghai Metrosu, metro istasyonlarında başka İspanyol sanatçıların sergilerini de açmayı planlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)