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Zafer Bayramı Denizaltında Kutlandı

Zafer Bayramı Denizaltında Kutlandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı deniz altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı deniz altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Ege Denizi'ndeki Büyük İlyosta Adası açıklarında gerçekleşen dalışta, Pro Divers Dalış Okulu'nun dalgıçları ve İzmir Karaburun'dan gelen bir grup dalış eğitmeni, denizin yaklaşık 20 metre altında şamandıra yardımıyla Türk bayrağı açtı.

Ayrıca dalışa katılan balık adamlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu ayrı bir Türk bayrağı daha açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu su altında yaşadı.

İzmir'den gelen dalış eğitmeni Berk Yalımer, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle çok güzel bir dalış yaptıklarını söyledi.

İzmir'den gelen dalış eğitmeni Yasemin Mercan da Ayvalık halkının milli değerlerine olan bağlılığına vurgu yaparak, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ayvalık'ta güzel bir zafer dalışı yaptık. Bayrağımızı da su altında gururla dalgalandırdık. Ne mutlu Türk'üm diyene." dedi.

Kaynak: AA
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