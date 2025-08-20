Dalaman'da Ormana Sıçrayan Yangın 1 Saatte Söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Dalaman'ın Atakent Mahallesi yakınlarındaki park halindeki otomobilde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yazlık sitelere doğru yönelmesi yürekleri ağza getirdi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle sitelere ulaşmadan 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 dekar alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
