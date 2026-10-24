Dakar'da 'Bir zamanlar Gazze' sergisi 5 Filistinli sanatçının katkısıyla açıldı

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Senegal'in başkenti Dakar'da sanatçı Ousmane Dia'nın "Bir zamanlar Gazze (Il etait une fois Gaza)" başlıklı sergisi ziyarete açıldı.

Senegal asıllı İsviçreli sanatçı Ousmane Dia'nın öncülüğünde 5 Filistinli sanatçının katkılarıyla hazırlanan "Bir zamanlar Gazze" sergisi, Dakar'ın simgelerinden Rönesans Anıtı'nda sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Dakar Bienali'nin eski genel sekreteri ve sanat felsefecisi Prof. Dr. Babacar Mbaye Diop'un üstlendiği sergide, yerinden edilme ve sürgün temaları ekseninde heykel, resim, nakış, yerleştirme ve arşiv çalışmalarından oluşan çok sayıda eser yer alıyor.

Açılışa Mısır, Suudi Arabistan, Umman ve Filistin'in Dakar Büyükelçileri ile davetliler ve gazeteciler katıldı.

Açılışta düzenlenen basın toplantısında konuşan Diop, serginin hem Gazze konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini hem de Filistin halkıyla dayanışma mesajı içerdiğini söyledi.

Diop, serginin çok fazla emek ve finansman gerektirdiğini, buna karşın çok az destek gördüklerini söyleyerek "Üzülerek gördük ki insanlar Filistin'i savunmaktan korkuyor. Senegalli yetkililere defalarca ulaşmaya çalışsak da hiçbir yanıt alamadık. Bugün aramızda devleti temsilen kimse yok. 'Peki neden burada değiller' diye sormak lazım." dedi.

"Senegalli yetkililerden üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz"

AA muhabirine konuşan sanatçı Dia da Gazze'de yaşananların, vicdanında oluşturduğu yükün altında ezildiğini ve iki yılı aşkın bir çalışma sonucu sergiyi tamamladığını dile getirdi.

Dia, "Bu sergiyi sesi olmayanların sesi olmak, Gazze'deki soykırımı kınamak ve Filistin halkını bu direnişi sürdürmeye, haklarını korumaya ve ilahi adalete güvenmeye çağırmak için açtım çünkü ilahi adalete inancım tam. Ayrıca Filistinli kardeşlerime de her fırsatta yaptığım çağrıyı yineliyorum; lütfen bizi affedin." diye konuştu.

Senegal devletine de Filistin konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulunan Dia şöyle devam etti:

"Senegalli yetkililerden gerçekten üzerlerine düşeni yapmalarını ve Senegal'in duruşunu net bir şekilde ortaya koymalarını bekliyoruz. İlk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, iki devletli çözüm için çok mücadele vermişti. Senghor'dan bu yana Abdou Diouf, Abdoulaye Wade ve Macky Sall dönemleri boyunca Senegal, Birleşmiş Milletler nezdinde her zaman Filistin halkının çıkarlarını savundu. Mevcut Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin de bu çizgide olduğunu düşünüyor, buna inanıyor ve bunu umut ediyorum."

Dia, serginin Rönesans Anıtı gibi sembolik bir mekanda açılmasının da tesadüf olmadığının altını çizerek, anıtın hem bağımsızlık ve özgürlük temalarını barındırdığını hem de Senegal'de en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olduğunu kaydetti.

Hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler de unutulmadı

Sergide en dikkati çeken çalışmaların başında, yılın her gününü temsilen elleri havaya kaldırılmış çelikten 365 insan silüetinin yer aldığı "Masumların Anısına" adlı enstalasyon geliyor.

Çocuk silüetlerinin de bulunduğu eser, masum sivillerin yaşadığı aralıksız çaresizliği ve baskıyı sembolize ediyor.

Metal bir tabut, mikrofon ve boş sandalyelerden oluşan "Demir Saygı Duruşu" adlı enstalasyon da görevi başında yaşamını yitiren basın mensuplarının hatırasını temsil ediyor.

Sergide ayrıca Filistin haritası üzerinde yükselen renkli sandalyelerle Filistin halkının dayanışmasını ve misafirperverliğini işleyen "Filistin Oturumu" ile sömürgecilik ve kölelik hafızasına gönderme yapan 6 metrelik "Hafızanın Çığlığı" isimli metal heykeller serisi de yer alıyor.

Sergide Filistinli sanatçılar Maha Daya Issa, Mohammed Al-Hawajri, Raed Issa, Liza Madi ve Dina Al-Hawajri'nin de çalışmaları bulunuyor.

İsviçreli yönetmen Nicolas Wadimoff'un Venedik Film Festivali'nde ödül alan ve İsviçre'nin 2027 Akademi Ödülleri (Oscar) adayı gösterilen "Qui vit encore (kim hala yaşıyor)" adlı belgeselinin de gösterileceği sergi, 8 Ocak 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA