Dakar'da Asya Mutfağı Festivali Düzenlendi

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde Asya Mutfağı Festivali düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlenen festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Kore, Endonezya, İran, Japonya, Malezya, Pakistan ve Tayland yerel lezzetlerini tanıtmak için stantlar açıldı.

Festivale, diplomat ve büyükelçilerin yanı sıra iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Büyükelçi Sağman, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Türk mutfağının sahip olduğu tarihi birikimle yüzyıllar öncesine uzanan engin bir hazine olduğunu söyledi.

Türk mutfağının geniş bir coğrafyada farklı kültürlerle de zenginleştiğini belirten Sağman, Türk mutfağının aynı zamanda Türk kültürünün paylaşma ve dayanışma ruhunu da yansıttığını dile getirdi.

Sağman, Asya ülkelerinin büyükelçilerini de sahneye davet ederken, büyükelçiler de kendi dillerinde "afiyet olsun" diyerek festivalin açılışını yaptı.

Festival kapsamında, katılımcı ülkeler, açtıkları stantlarla yöresel lezzetlerini davetlilerin beğenisine sundu.

Tepsi kebabı, tavuklu pilav, şekerpare ve ayran ikram edilen Türkiye standı önünde ise uzun kuyruklar oluştu.