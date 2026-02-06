Haberler

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde 6 Şubat depremleri anma programı düzenlendi

Güncelleme:
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anlam dolu bir tören gerçekleştirdi. Büyükelçi Nur Sağman’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla depremde kaybedilenler anıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla yapılan törene, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Sağman, Dakar'daki görevine başladıktan 5 gün sonra 6 Şubat depremlerinin yaşandığını anımsatarak, o dönem büyük bir çaresizlik hissettiğini söyledi.

Kısa sürede Senegalli sanatçılar, sporcular, modacılar, iş insanlarıyla bir yardım gecesi düzenlediklerini kaydeden Sağman, geceden elde edilen geliri Türkiye'ye yolladıklarını belirtti.

Sağman, Senegal itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibinin de hiçbir deprem tecrübesi olmamasına rağmen yardım için deprem bölgesine gittiğini sözlerine ekledi.

Sağman'ın konuşmalarının ardından Hataylı iş insanı Vedat Ergünbaş da 6 Şubat günü yaşadıklarını anlattı.

Ergünbaş, depreme Hatay'da ailesiyle yakalandığını, 65 saniye süren depremin ömre bedel olduğunu vurguladı.

Dakar Büyükelçiliği tarafından deprem felaketine ilişkin hazırlanan video gösterimi yapılan program, helva ikramının ardından sona erdi.

