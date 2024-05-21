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Dağ keçileri evlerin çatısına çıkmaya başladı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde daha önce sokaklarda sıkça görülen dağ keçileri, artık evlerin çatılarına çıkmaya başladı. İlçe halkının yaban keçilerine gösterdiği sevgi ve hassasiyet sonucunda keçiler, evlerin çatılarında ve teraslarda evcil bir hayvan gibi dolaşmaya başladı.

Dağ keçileri artık evlerin çatısına çıkmaya başladı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde daha önce sokaklarda sıkça görülen dağ keçileri, artık evlerin çatılarına çıkmaya başladı.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri Çemişgezek ilçesinin sokaklarını yıllardır kendilerine mesken etti. İlçe halkının yaban keçilerine gösterdiği sevgi ve hassasiyet sonucunda keçiler, evlerin çatılarında ve teraslarda evcil bir hayvan gibi dolaşmaya başladı. Çatılara çıkan ve ağaçların dallarıyla karınlarını doyuran keçiler ardından bölgeden uzaklaşıyor. O anlar yöre sakinlerinden Fatih Boztaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çemişgezek Tunceli Hayvan Hakları Çevre Yaşam Güncel Haberler

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