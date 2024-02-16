Daday İlçesinde Öğrencilere Trafik Semineri Verildi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik semineri verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Atatürk Anaokulu ve İlkokulu'ndaki 150 öğrenciye yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde trafik kuralları ile yayaların trafikte yapması gerekenler, otobüs ve okul servislerinden iniş ve binişlerde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Trafik kurallarıyla ilgili animasyon ve çizgi filmlerinin de izletildiği programda jandarma tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.