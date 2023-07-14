Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda şarampole devrilen arı kovanı yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazada kovanlarda bulunan arıların birçoğu ise telef oldu.

D100'de arı kovanı yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı, arılar telef oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda şarampole devrilen arı kovanı yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazada kovanlarda bulunan arıların birçoğu ise telef oldu.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Sapaca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan D.K. idaresindeki 52 ACF 983 plakalı, arı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, arı kovanları ise etrafa saçıldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, arıların saldırısına uğramamak için özel kıyafet giydi. Daha sonra yaralı sürücü araçtan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola saçılan Kovanlardaki arıların birçoğu ise telef oldu. Etrafa saçılan kovan ve arılar sebebiyle D100 karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Arıcılar, koruyucu kıyafetleri ile yola savrulan kovanları ve arı çıtalarını yol kenarına taşıdı. Daha sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.