Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, Ankara ve İstanbul istikametlerinde ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara ve İstanbul istikametleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımın devamlılığı için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bu arada yolun Ankara istikameti, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.

Yağışın etkisini artırması nedeniyle olası trafik kazaları ve araç kaymalarının önüne geçilmesi için yolun İstanbul istikameti de ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Güzergahta ilerleyen ağır tonajlı araçların, polis ekiplerince Bolu kesimi Elmalık Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasından geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız