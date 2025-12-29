D-100 Gerede–Karabük Hattı Kar Yağışı Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

(ANKARA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), D-100 Devlet Yolu'nun Gerede– Karabük il sınırı arasında kalan bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşımın, olumsuz kış şartları nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "D-100 Devlet Yolu'nun Gerede–Karabük İl Sınırı arasındaki bölünmüş yolumuzun her iki tarafı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmış olup, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir. Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Çankırı güzergahı; Samsun yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında yapılan resmi uyarıları takip etmeleri önem taşımaktadır." denildi.