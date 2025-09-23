Cyril Ramaphosa: Uluslararası Toplum Gazze İçin Harekete Geçmeli

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, uluslararası toplumun Gazze için derhal ve birlikte harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ramaphosa, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Güney Afrika'nın 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin varlığı konusundaki kararlığını vurgulayan Ramaphosa, "İsrail'in Filistin Devleti'nin kurulmasını fiilen imkansız hale getirme çabalarına rağmen, küresel çoğunluk bu ideali sürdürmeye devam etmelidir." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım ve ağır savaş suçlarından ve Batı Şeria'da gasbettiği toprakları genişletmesinden dehşete düştüğünü belirterek "Durum, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının tamamını ilhak etme yönündeki açık beyanıyla daha da kötüleşmiştir." diye konuştu.

Gazze'ye yönelik BM kararlarının ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici önlemlerinin ve danışma görüşlerinin derhal ve tam olarak hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Ramaphosa, "İsrail de dahil olmak üzere tüm devletler, uluslararası hukuk kapsamındaki ortak yükümlülüklerimize uymalıdır." dedi.

Ramaphosa, BM'nin 80. yılında tüm üye devletlere Filistin'i tanıma çağrısı yaparak, küresel tanınma, derhal ateşkes, uluslararası hukuka saygı, toprak gasbının durdurulması, Gazze'ye insani yardımın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze'nin tüm bölgelerinde halkın kıtlıkla karşı karşıya olmasında derin endişe duyduklarını belirten Ramaphosa, Gazze'ye tüm hava, kara ve deniz sınırlarından engelsiz insani yardım erişimi çağrısına destek verdiklerini söyledi.

Ramaphosa, bu konferansın sonuç belgesinde belirtilen somut tedbirler ve gerekliliklerin, kalıcı barışa ulaşma yönünde kritik bir ivme sağlayacağına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum Gazze için derhal ve birlikte harekete geçmelidir. Bu yalnızca uluslararası barış ve güvenlik için değil, aynı zamanda varlığı tehdit altında olan insanları korumak için de zorunludur. Çok beklenen Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik somut destek dalgasını memnuniyetle karşılıyoruz."